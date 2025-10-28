Spectacle Thibaut Del Corral est Le Mentaliste La Comédie de Metz Metz

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Mardi 2025-10-28 20:00:00

2025-10-28 21:15:00

2025-10-28

Le temps d’une soirée, devenez les acteurs d’une véritable expérience, Sous Hypnose ! Dans son nouveau seul en scène, Thibaut Del Corral repousse une nouvelle fois les limites de votre imagination. Dans cette ambiance mystérieuse, il crée autour de lui un univers magique, où s’expriment les performances mentales les plus bluffantes et des expériences 100% interactives. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…Entre magie, mentalisme et hypnose, vivez ce que vous voyez sur le petit écran, en live ! Venez découvrir en famille ces fabuleuses expériences dont vous vous souviendrez longtemps…

For one evening, become the protagonists of a real experience, Sous Hypnose! In his new one-man show, Thibaut Del Corral once again pushes the limits of your imagination. In this mysterious atmosphere, he creates a magical universe around himself, where the most amazing mental performances and 100% interactive experiences are expressed. Here, the power changes hands: it’s the audience who seizes it, discovering unsuspected abilities and gifts that confer miracles… Between magic, mentalism and hypnosis, experience what you see on the small screen, live! Come and discover these fabulous experiences with your family, and you’ll remember them for a long time…

Werden Sie einen Abend lang zu Akteuren eines echten Experiments: Sous Hypnose! In seinem neuen Soloauftritt verschiebt Thibaut Del Corral erneut die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft. In dieser geheimnisvollen Atmosphäre erschafft er um sich herum ein magisches Universum, in dem die verblüffendsten mentalen Leistungen und 100% interaktive Erfahrungen zum Ausdruck kommen. Hier wechselt die Macht den Besitzer, das Publikum übernimmt sie und entdeckt dabei ungeahnte Fähigkeiten und Gaben, die Wunder verleihen… Zwischen Magie, Mentalismus und Hypnose erleben Sie das, was Sie auf dem kleinen Bildschirm sehen, live! Entdecken Sie mit Ihrer Familie diese fabelhaften Erlebnisse, an die Sie sich noch lange erinnern werden…

Per una sera, diventate gli attori di un vero e proprio esperimento, Sous Hypnose! Nel suo nuovo one-man show, Thibaut Del Corral spinge ancora una volta i confini della vostra immaginazione. In questa atmosfera misteriosa, crea intorno a sé un universo magico, dove prendono vita le più sorprendenti performance mentali ed esperienze interattive al 100%. Qui il potere passa di mano e sta al pubblico coglierlo, scoprendo abilità e doni insospettabili che possono fare miracoli… Tra magia, mentalismo e ipnosi, sperimentate dal vivo ciò che vedete sul piccolo schermo! Venite a scoprire queste favolose esperienze con la vostra famiglia, che ricorderete a lungo…

Por una noche, conviértanse en los actores de un auténtico experimento: ¡Sous Hypnose! En su nuevo espectáculo unipersonal, Thibaut Del Corral vuelve a traspasar los límites de su imaginación. En esta atmósfera misteriosa, crea un universo mágico a su alrededor, donde cobran vida las actuaciones mentales más sorprendentes y las experiencias 100% interactivas. Aquí, el poder cambia de manos y corresponde al público hacerse con él, descubriendo habilidades y dones insospechados capaces de obrar milagros… Entre magia, mentalismo e hipnosis, ¡experimente en directo lo que ve en la pequeña pantalla! Venga a descubrir estas fabulosas experiencias con su familia, y las recordará durante mucho tiempo…

