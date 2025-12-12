Spectacle Thomas Croisiere Voyage en Comédie Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Thomas Croisiere Voyage en Comédie

Jeudi 22 janvier 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 21:30:00

fin : 2026-01-22 23:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de comédies qu’il évoque.

Grâce à elles, nous retrouvons avec gourmandise les sacrés monstres du 7ème art que sont Bébel, de Funès, Le Splendid et tant d’autres.

Notre Monsieur Cinéma, partisan du rire ensemble, nous invite à (re)voir et (re)découvrir ces comédies populaires qu’il aime tant et qu’il a partagées avec ses enfants avant de les offrir au public. Un spectacle qui vous enchantera pour peu qu’il laisse aussi libre cours à son autre passion le karaoké. Vive le cinéma ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As much an introduction as a tribute to cinema, Thomas Croisière takes us on an 80-minute journey filled with laughter, memories, and anecdotes as incredible as the wonders of the comedies he evokes.

