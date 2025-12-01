[Spectacle] Ti flocon ❄️ Crépy-en-Valois

[Spectacle] Ti flocon ❄️

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez vivre un moment magique en famille

Ti flocons , c’est un spectacle avec sons et lumières, pour éveiller la curiosité, émerveiller les yeux et partager ensemble des émotions uniques.

Samedi 13 décembre

10h à l’Espace Rameau.

A partir de 3 ans, jusqu’à 6 ans.

️ Gratuit pour les adhérents, 2 € par personne non adhérente.

Sur réservation à mjcrameau@orange.fr ou au 03 44 87 13 13.

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13 mjcrameau@orange.fr

English :

Experience a magical moment with your family

Ti flocons is a light and sound show to awaken your curiosity, delight your eyes and share unique emotions together.

? Saturday, December 13

? 10am at Espace Rameau.

From 3 to 6 years.

?? Free for members, 2? per non-member.

Bookings at mjcrameau@orange.fr or 03 44 87 13 13.

