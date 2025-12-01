[Spectacle] Ti flocon ❄️ Crépy-en-Valois
[Spectacle] Ti flocon ❄️ Crépy-en-Valois samedi 13 décembre 2025.
[Spectacle] Ti flocon ❄️
Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : 2025-12-13
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez vivre un moment magique en famille
Ti flocons , c’est un spectacle avec sons et lumières, pour éveiller la curiosité, émerveiller les yeux et partager ensemble des émotions uniques.
Samedi 13 décembre
10h à l’Espace Rameau.
A partir de 3 ans, jusqu’à 6 ans.
️ Gratuit pour les adhérents, 2 € par personne non adhérente.
Sur réservation à mjcrameau@orange.fr ou au 03 44 87 13 13.
Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13 mjcrameau@orange.fr
English :
Experience a magical moment with your family
Ti flocons is a light and sound show to awaken your curiosity, delight your eyes and share unique emotions together.
? Saturday, December 13
? 10am at Espace Rameau.
From 3 to 6 years.
?? Free for members, 2? per non-member.
Bookings at mjcrameau@orange.fr or 03 44 87 13 13.
L’événement [Spectacle] Ti flocon ❄️ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays de Valois