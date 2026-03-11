Spectacle TIBO BUAT ELDORADO à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

10 ans sur 4 continents, des tas de rencontres, 23 attaques d’animaux sauvage, 3 maladies tropicales et des tas de galères… Eldorado !

Pour réussir il faut partir !

Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, sans parler anglais, sans argent est-ce possible ?

Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête !

62 000km, 4 continents, 3 maladies tropicales, un combat avec un ours et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle TIBO BUAT ELDORADO à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme