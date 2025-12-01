Spectacle « Tic et tac et la Lutine » Bischwiller
Spectacle « Tic et tac et la Lutine » Bischwiller samedi 13 décembre 2025.
Spectacle « Tic et tac et la Lutine »
12 rue de l’Église Bischwiller Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
déambulation de mascottes Tic et tac
Animation en présence des mascottes Tic et Tac en déambulation.
Par Events Kids. .
12 rue de l’Église Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com
English :
tic et tac mascot parade
German :
umzug der Maskottchen Tic et tac
Italiano :
sfilata di mascotte Tic et tac
Espanol :
desfile de mascotas Tic et tac
L’événement Spectacle « Tic et tac et la Lutine » Bischwiller a été mis à jour le 2025-09-03 par Commune de Bischwiller