Spectacle « Tic et tac et la Lutine »

12 rue de l’Église Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

déambulation de mascottes Tic et tac

Animation en présence des mascottes Tic et Tac en déambulation.

Par Events Kids. .

12 rue de l’Église Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

English :

tic et tac mascot parade

German :

umzug der Maskottchen Tic et tac

Italiano :

sfilata di mascotte Tic et tac

Espanol :

desfile de mascotas Tic et tac

L’événement Spectacle « Tic et tac et la Lutine » Bischwiller a été mis à jour le 2025-09-03 par Commune de Bischwiller