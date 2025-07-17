Spectacle Time to tell le Curieux festival Opéra de Limoges Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-07-17 2026-01-17

Solo créé en août 2021 au Festival Multi-Pistes à Nexon.

David Gauchard & Martin Palisse, conception, mise en scène & scénographie.

Un portrait puissant et intime.

Avec technique, poésie et virtuosité, le circassien Martin Palisse raconte sa maladie. De celle qui asphyxie, de son incidence dans le rapport aux autres, dans les choix de vie, les postures… Le metteur en scène David Gauchard, tel un reporter capture la parole de Martin Palisse pour la mettre en scène.

La musique intérieure de Martin, sa voix, son souffle accompagnent ce parcours dans une tension permanente qui devra être explorée, dépassée par un acte physique libérateur et sauvage.

Durée 1h15. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

