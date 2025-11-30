Spectacle Tinka&Mucha MJC Mosaïque Angoulême
Spectacle Tinka&Mucha MJC Mosaïque Angoulême dimanche 30 novembre 2025.
Spectacle Tinka&Mucha
MJC Mosaïque 14 rue SAint Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
À l’occasion de Festisol, le festival des Solidarités à la MJC Mosaïque, venez découvrir le conte écologique et solidaire Tinka&Mucha présenté par la compagnie Terra Incognita !
MJC Mosaïque 14 rue SAint Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11
English :
For Festisol, the Solidarity Festival at MJC Mosaïque, come and discover the ecological and solidarity tale Tinka&Mucha presented by the Terra Incognita company!
German :
Anlässlich von Festisol, dem Festival der Solidarität in der MJC Mosaïque, entdecken Sie das ökologische und solidarische Märchen Tinka&Mucha , das von der Kompanie Terra Incognita präsentiert wird!
Italiano :
Nell’ambito di Festisol, il festival della solidarietà del MJC Mosaïque, venite a scoprire il racconto ecologico e solidale Tinka&Mucha presentato dalla compagnia Terra Incognita!
Espanol :
En el marco de Festisol, el festival de la solidaridad en el MJC Mosaïque, ¡venga a descubrir el cuento ecológico y solidario Tinka&Mucha presentado por la compañía Terra Incognita!
L’événement Spectacle Tinka&Mucha Angoulême a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême