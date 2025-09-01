Spectacle Tinn tout’ Compagnie Ziguilé Vogelgrun

Spectacle Tinn tout’ Compagnie Ziguilé

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Que se passe-t-il lorsque l’on éteint tout ? Trois acrobates mènent l’enquête, entre portés acrobatiques et voltiges aériennes autour d’un agrès inédit. La compagnie de cirque tout droit venue de La Réunion, déjà accueillie à Art’Rhena en 2023 avec leur spectacle Ziguilé, incarne un cirque dont le jeu et l’adresse, les rencontres et le partage intergénérationnel sont l’ADN. Un spectacle à venir découvrir en famille ! .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

