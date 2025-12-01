Spectacle Tire-toi une bûche Salle des Fêtes Abreschviller

Spectacle Tire-toi une bûche

Salle des Fêtes 84 rue Jordy Abreschviller Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21 11:15:00

2025-12-21

Dans le cadre d’Instants magiques en bibliothèques, le département de la Moselle vous offre un spectacle inédit à savourer en famille ou entre amis

Dans le froid québécois, rassemblée autour du feu après une longue journée à manier scies et haches,

une troupe célèbre le solstice d’hiver dans une explosion de musique, de contes et de rires.

La compagnie Fleur de sel vous invite à vous joindre à la musique, à chanter, bouger et devenir acteur de l’univers sonore des histoires.

Equipe artistique Adeline Dillenseger et Elisabeth Kurst.

Sur inscription. Tout public dès 5 ans.Tout public

Salle des Fêtes 84 rue Jordy Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32 bibliabreschviller1@gmail.com

As part of Instants magiques en bibliothèques (Magical moments in libraries), the Moselle department offers you an original show to enjoy with family and friends:

In the cold of Quebec, gathered around the fire after a long day wielding saws and axes,

a troupe celebrates the winter solstice in an explosion of music, storytelling and laughter.

The Fleur de sel company invites you to join in the music, to sing, move and become an actor in the sound universe of the stories.

Artistic team: Adeline Dillenseger and Elisabeth Kurst.

Registration required. All ages 5 and up.

