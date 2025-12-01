Spectacle Tire-toi une bûche ! Salle polyvalente Goetzenbruck

Spectacle Tire-toi une bûche !

Salle polyvalente 111 route d’Ingwiller Goetzenbruck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-22 15:30:00

fin : 2025-12-22 16:15:00

Date(s) :

2025-12-22

Au coeur de l’hiver québécois, quand les journées sont glacées et les nuits infinies, une lueur s’allume au fond des bois… Rassemblée autour du feu après une longue journée à manier les haches et les scies, la troupe du campement célèbre le solstice d’hiver dans une explosion de musique, de contes et de rires ! Les pieds battent la mesure, les voix résonnent et les légendes surgissent de l’ombre savez-vous comment a été découvert le sirop d’érable ? Avez-vous déjà aperçu un canoë voler dans la nuit ? Entre histoires fantastiques et chansons entraînantes, ce spectacle musical, poétique et joyeusement déjanté réchauffe les coeurs et fait voyager jusqu’aux grands bois québécois.

Alors, tirez-vous une bûche et embarquez avec nous !

Le spectacle* invite le public à se joindre à la musique, à chanter, bouger et devenir acteur de l’univers sonore des histoires. Spectacle de la compagnie Fleur de sel.

Tout Public dès 5 ans 45 mn

Un goûter sera offert par le foyer rural à l’issue du spectacle.

*Spectacle offert par le département de la Moselle et organisé dans le cadre de la programmation Instants Magiques en Bibliothèque .Tout public

0 .

Salle polyvalente 111 route d’Ingwiller Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est +33 6 85 57 53 05

English :

In the heart of the Quebec winter, when the days are icy and the nights endless, a glow lights up deep in the woods? Gathered around the fire after a long day of wielding axes and saws, the camp troupe celebrates the winter solstice with an explosion of music, storytelling and laughter! Feet thump, voices echo and legends emerge from the shadows: do you know how maple syrup was discovered? Have you ever seen a canoe fly through the night? Between fantastic stories and lively songs, this musical, poetic and joyfully crazy show warms hearts and takes us on a journey to the great woods of Quebec.

So pull up a log and join us!

The show* invites the audience to join in the music, to sing, move and become part of the sound universe of the stories. Performed by the Fleur de sel company.

For all ages 5 and up 45 mn

A snack will be offered by the Foyer Rural after the show.

*Show offered by the Moselle department as part of the Instants Magiques en Bibliothèque program.

German :

Im Herzen des Winters in Québec, wenn die Tage eiskalt und die Nächte endlos sind, leuchtet tief im Wald ein Licht auf? Nach einem langen Tag mit Äxten und Sägen versammelt sich die Lagertruppe um das Feuer und feiert die Wintersonnenwende mit einer Explosion aus Musik, Geschichten und Lachen! Die Füße schlagen den Takt, die Stimmen hallen wider und die Legenden tauchen aus dem Schatten auf: Wissen Sie, wie der Ahornsirup entdeckt wurde? Haben Sie schon einmal ein Kanu in der Nacht fliegen sehen? Zwischen fantastischen Geschichten und mitreißenden Liedern erwärmt dieses musikalische, poetische und fröhlich verrückte Spektakel die Herzen und entführt Sie in die großen Wälder Québecs.

Also, ziehen Sie sich einen Holzscheit und gehen Sie mit uns an Bord!

Die Aufführung* lädt das Publikum ein, sich der Musik anzuschließen, mitzusingen, sich zu bewegen und Teil der Klangwelt der Geschichten zu werden. Aufführung des Ensembles Fleur de sel.

Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren 45 Min

Im Anschluss an die Vorstellung bietet das Foyer rural einen Imbiss an.

*Die Vorstellung wird vom Département Moselle angeboten und im Rahmen des Programms Instants Magiques en Bibliothèque organisiert.

Italiano :

Nel cuore dell’inverno del Quebec, quando le giornate sono gelide e le notti interminabili, una luce brilla nel profondo del bosco? Riunita intorno al fuoco dopo una lunga giornata trascorsa brandendo asce e seghe, la compagnia del campo celebra il solstizio d’inverno con un’esplosione di musica, racconti e risate! I piedi battono, le voci riecheggiano e le leggende emergono dall’ombra: sapete come è stato scoperto lo sciroppo d’acero? Avete mai visto una canoa volare nella notte? Tra storie fantastiche e canzoni vivaci, questo spettacolo musicale, poetico e gioiosamente folle vi scalderà il cuore e vi porterà in viaggio nei grandi boschi del Quebec.

Prendete un tronco e unitevi a noi!

Lo spettacolo* invita il pubblico a unirsi alla musica, a cantare, a muoversi e a diventare parte dell’universo sonoro delle storie. Eseguito da Fleur de sel.

Per tutte le età dai 5 anni in su 45 min

Dopo lo spettacolo sarà offerta una merenda dal Foyer Rural.

*Questo spettacolo è offerto dal dipartimento della Mosella nell’ambito del programma Instants Magiques en Bibliothèque .

Espanol :

En pleno invierno quebequés, cuando los días son gélidos y las noches interminables, una luz brilla en lo más profundo del bosque.. Reunidos alrededor del fuego tras una larga jornada de hachas y sierras, los campistas celebran el solsticio de invierno con una explosión de música, cuentos y risas Los pies golpean, las voces resuenan y las leyendas surgen de las sombras: ¿sabes cómo se descubrió el sirope de arce? ¿Has visto alguna vez una canoa volando por la noche? Entre fantásticas historias y animadas canciones, este espectáculo musical, poético y alegremente loco le calentará el corazón y le llevará de viaje a los grandes bosques de Quebec.

Coge un tronco y únete a nosotros

El espectáculo* invita al público a unirse a la música, a cantar, a moverse y a formar parte del universo sonoro de las historias. Interpretado por Fleur de sel.

A partir de 5 años 45 minutos

El Foyer Rural ofrecerá un tentempié después del espectáculo.

*Espectáculo propuesto por el departamento de Moselle en el marco del programa Instants Magiques en Bibliothèque .

L’événement Spectacle Tire-toi une bûche ! Goetzenbruck a été mis à jour le 2025-11-22 par OT DU PAYS DE BITCHE