Spectacle Tire toi une bûche Kaysersberg Vignoble

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 15:45:00

2025-11-19

Au Quebec une troupe célèbre le solstice d’hiver. Un spectacle proposé par la Compagnie Fleur de Sel pour les enfants dès 5 ans.

Dans le froid québécois, rassemblée autour du feu après une longue journée à manier scies & haches, une troupe célèbre le solstice d’hiver dans une explosion de musique, de contes et de rires !

Un spectacle par la Cie Fleur de sel.

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

In Quebec, a troupe celebrates the winter solstice. A show by Compagnie Fleur de Sel for children aged 5 and up.

German :

In Quebec feiert eine Truppe die Wintersonnenwende. Ein von der Compagnie Fleur de Sel angebotenes Stück für Kinder ab 5 Jahren.

Italiano :

In Québec, una troupe celebra il solstizio d’inverno. Spettacolo della Compagnie Fleur de Sel per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

En Quebec, una compañía celebra el solsticio de invierno. Espectáculo de la Compagnie Fleur de Sel para niños a partir de 5 años.

