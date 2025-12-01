Spectacle tire-toi une bûche Villé

Spectacle tire-toi une bûche Villé mercredi 10 décembre 2025.

Spectacle tire-toi une bûche

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-10 17:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Contes et musique du Québec par la Compagnie Fleur de sel, accessible dès 5 ans.

Description du spectacle

Au cœur de l’hiver québécois, quand les journées sont glacées et les nuits infinies, une lueur s’allume au fond des bois… Rassemblée autour du feu après une longue journée à manier les haches et les scies, la troupe du campement célèbrent le solstice d’hiver dans une explosion de musique, de contes et de rires ! Les pieds battent la mesure, les voix résonnent et les légendes surgissent de l’ombre Savez-vous comment a été découvert le sirop d’érable ? Avez-vous déjà aperçu un canoë voler dans la nuit ? Entre histoires fantastiques et chansons entraînantes, ce spectacle musical, poétique et joyeusement déjanté réchauffe les cœurs et fait voyager jusqu’aux grands bois québécois. Alors, tirez-vous une bûche et embarquez avec nous ! .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

