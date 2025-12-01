Spectacle Titizé, un rêve vénitien Place de la Poste Villeneuve-de-Marsan

Spectacle Titizé, un rêve vénitien

Place de la Poste Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Profitez d’une offre exceptionnelle avec un spectacle de fin d’année en accès et tarif préférentiels– transport compris au Pôle Culturel de Saint-Pierre du Mont.

Profitez d’une offre exceptionnelle dans le cadre du partenariat de la Communauté des Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais et des Théâtres de Gascogne avec un spectacle de fin d’année en accès et tarif préférentiels– transport compris au Pôle Culturel de Saint-Pierre du Mont.

La Compagnia Finzi Pasca fête ses 40 ans en rendant hommage à Venise, ville du rêve et berceau de la commedia dell’arte chère à la troupe. Le temps d’une nuit, acrobates, acteurs et musiciens donnent vie à la cité vénitienne dans un tourbillon onirique de masques, de plumes et de robes à crinoline. Magique !

Attention seulement 18 places sont mises en vente dans le cadre de ce partenariat… .

Place de la Poste Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 08 00 culture@cc-vdm.com

English : Spectacle Titizé, un rêve vénitien

Take advantage of an exceptional offer with an end-of-year show at the Pôle Culturel de Saint-Pierre du Mont, with preferential access and rates, including transport.

L’événement Spectacle Titizé, un rêve vénitien Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Landes d’Armagnac