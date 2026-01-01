Spectacle Titoff Absolutely Hilarious L’Agora Saint-Xandre

Spectacle Titoff Absolutely Hilarious

L’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Absolutely Hilarious revient cette saison à l’Agora de Saint-Xandre avec une pléiade d’humoristes !

+33 5 46 37 15 83 culture@st-xandre.fr

English :

Absolutely Hilarious returns this season to the Agora de Saint-Xandre with a host of comedians!

