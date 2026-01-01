Spectacle Titoff Absolutely Hilarious L’Agora Saint-Xandre
Spectacle Titoff Absolutely Hilarious L’Agora Saint-Xandre vendredi 30 janvier 2026.
L’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-01-30 20:30:00
2026-01-30
Absolutely Hilarious revient cette saison à l’Agora de Saint-Xandre avec une pléiade d’humoristes !
L’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 15 83 culture@st-xandre.fr
English :
Absolutely Hilarious returns this season to the Agora de Saint-Xandre with a host of comedians!
