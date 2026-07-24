Spectacle TO Joli(e)s Mômes Route de Girancourt Hennecourt

Informations pratiques

Hennecourt

Spectacle TO Joli(e)s Mômes

Route de Girancourt City Stade Hennecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Spectacle TO dans le cadre de la tournée d’été.

Perdue dans la montagne, se trouve une cabane. Perdues dans cette cabane, se retrouvent des générations d’habitants. Perdus dans les âges, les vivants et les morts s’emmêlent. Pour une raison très simple, s’aimer, à travers le temps. Un spectacle où se rencontrent aventures fantastiques et retour à la nature. Un spectacle où les rires croiseront les larmes.

Écriture Louise Fetet. Mise en scène Marc Allieri. Scénographie Guérin Philippe.

Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes. Et Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, Ninon Debay, apprenties comédiennes.

À voir avec bonheur de 7 à 107 ans. Entrée libre. Spectacle au chapeau. Buvette et petite restauration.Tout public

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Route de Girancourt City Stade Hennecourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04 contact@compagniedesjoliesmomes.fr

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English :

TO performance as part of the summer tour.

Lost in the mountains lies a cabin. Lost within this cabin are generations of inhabitants. Lost in the ages, the living and the dead mingle. For one very simple reason: to love one another, across time. A show where fantastical adventures meet a return to nature. A show where laughter mingles with tears.

Written by Louise Fetet. Directed by Marc Allieri. Set design by Guérin Philippe.

Starring Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto, and Louise Fetet, actresses. And Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, and Ninon Debay, aspiring actresses.

%C0 Fun for all ages, from 7 %E0 to 107. Free admission. Donations welcome. Refreshments and light snacks available.

L’événement Spectacle TO Joli(e)s Mômes Hennecourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT