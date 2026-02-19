Spectacle Toc toc doudou La Châtaigneraie

Spectacle Toc toc doudou

Dans le cadre de l’opération Contes en scène, menée par la Bibliothèque Départementale de Vendée, la Vendéthèque de La Châtaigneraie accueille le spectacle Toc Toc Doudou

Un spectacle tout en tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs parents.

C’est l’heure bleue. L’heure où dans le ciel le soleil s’en va et la lune sourit. Ce soir, comme tous les soirs, Mamie Moon accompagne Rosa, sa petite fille adorée, dans une course folle pour se coucher. Mais entre les plaisanteries de sa grand-mère, le chant du mystérieux oiseau et les tours de Toc Toc Doudou, Rosa arrivera t-elle à trouver le sommeil avant la nuit ?

Une histoire chaleureuse comme une veilleuse, rieuse comme une étoile, et douce comme un doudou.

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

As part of the Contes en scène operation run by the Bibliothèque Départementale de Vendée, the Vendéthèque in La Châtaigneraie is hosting the show Toc Toc Doudou

