Spectacle Toc toc par la Puce qui trotte passage du Theatre Yssingeaux

Spectacle Toc toc par la Puce qui trotte

passage du Theatre Théâtre d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

La compagnie de théâtre amateur La Puce qui trotte présente son nouveau spectacle, la pièce Toc toc de Laurent Baffie.

Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans.

English :

The amateur theater company La Puce qui trotte presents its new show, Laurent Baffie’s play Toc toc .

Not recommended for children under 14.

German :

Die Amateurtheatergruppe La Puce qui trotte präsentiert ihre neue Aufführung, das Stück Toc toc von Laurent Baffie.

Abgeraten für Kinder unter 14 Jahren.

Italiano :

La compagnia teatrale amatoriale La Puce qui trotte presenta il suo nuovo spettacolo, Toc toc di Laurent Baffie.

Sconsigliato ai minori di 14 anni.

Espanol :

La compañía de teatro aficionado La Puce qui trotte presenta su nuevo espectáculo, la obra de Laurent Baffie Toc toc .

No recomendada para menores de 14 años.

