Spectacle Toc toc par la Puce qui trotte passage du Theatre Yssingeaux

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
La compagnie de théâtre amateur La Puce qui trotte présente son nouveau spectacle, la pièce Toc toc de Laurent Baffie.
Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans.
passage du Theatre Théâtre d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The amateur theater company La Puce qui trotte presents its new show, Laurent Baffie’s play Toc toc .
Not recommended for children under 14.
German :
Die Amateurtheatergruppe La Puce qui trotte präsentiert ihre neue Aufführung, das Stück Toc toc von Laurent Baffie.
Abgeraten für Kinder unter 14 Jahren.
Italiano :
La compagnia teatrale amatoriale La Puce qui trotte presenta il suo nuovo spettacolo, Toc toc di Laurent Baffie.
Sconsigliato ai minori di 14 anni.
Espanol :
La compañía de teatro aficionado La Puce qui trotte presenta su nuevo espectáculo, la obra de Laurent Baffie Toc toc .
No recomendada para menores de 14 años.
