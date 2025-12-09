Spectacle Toc toc Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Spectacle Toc toc

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 20:55:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans le monde de Paula, on joue à lire et à écrire des poésies. On se balance entre les majuscules, les virgules et les anaphores.

Lucas, c’est son voisin. Ce qu’il aime, lui, c’est jouer à toc toc et faire des tours de magie.

Un jour, il y a cette rumeur à l’école…

Et, pendant ce temps, personne ne se demande combien de mots gentils poussent dans les jardins.

Des petites et des grandes marionnettes pour parler du désordre amoureux celui qui peut se vivre à tout âge. Changer L’air Cie invente une histoire d’adulte pour enfants de plus de 5 ans ! Un moment de théâtre drôle, poétique et musical.

À voir en famille, dès 5 ans.

Sur inscription en ligne.

Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture.Enfants

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

Paula’s world is all about reading and writing poetry. We sway between capital letters, commas and anaphora.

Lucas is her neighbor. What he likes to do is play toc toc and do magic tricks.

One day, there’s this rumor at school…

And all the while, no one wonders how many kind words are growing in the gardens.

Small and large puppets to talk about love disorder the kind that can be experienced at any age. Changer L?air Cie invents an adult story for children over 5! A moment of funny, poetic and musical theater.

For all the family, ages 5 and up.

Online registration required.

As part of the 10th edition of Nuits de la lecture.

