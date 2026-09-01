Informations pratiques

Draché

Spectacle Toc Toc Toc ! Bienvenue dans ma tête !

Draché Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-11 22:30:00

Date(s) :

2026-10-09

TOC TOC TOC… bienvenue dans ma tête ! Vous embarque dans une histoire pleine de mini-sketches, de chansons, de situations loufoques et de surprises. Chaque chanson vient raconter, illustrer ou faire rebondir l’histoire, avec beaucoup d’humour et une bonne dose de folie !

12 .

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 35 65 37 bolmontisabelle@orange.fr

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English :

KNOCK KNOCK KNOCK? Welcome to my head! This show takes you on a journey through a story full of mini-sketches, songs, zany situations, and surprises. Each song tells a part of the story, illustrates it, or takes it in a new direction—all with plenty of humor and a healthy dose of madness!

L’événement Spectacle Toc Toc Toc ! Bienvenue dans ma tête ! Draché a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire