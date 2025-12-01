Spectacle Toc Toc Toc Théâtre de papier & pop-up Joué-lès-Tours

Spectacle Toc Toc Toc Théâtre de papier & pop-up

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?

A big book that comes alive when you turn the pages. Sceneries appearing, trap doors opening, all accompanied by sound effects. A tender journey through the seasons with all kinds of animals. Knock, knock, knock? Who’s behind the page?

Ein großes Buch, das zum Leben erwacht, wenn man die Seiten umblättert. Die Szenen tauchen auf, die Klappen öffnen sich und alles wird von Geräuschen begleitet. Eine zärtliche Reise durch die Jahreszeiten mit vielen verschiedenen Tieren. Klopf, klopf, klopf? Wer ist hinter der Seite?

Un grande libro che prende vita quando si sfogliano le pagine. Gli scenari si aprono, le botole si aprono, il tutto accompagnato da effetti sonori. Un tenero viaggio attraverso le stagioni con tutti i tipi di animali. Toc, toc, toc? Chi c’è dietro la pagina?

Un gran libro que cobra vida al pasar las páginas. Aparecen escenarios, se abren trampillas, todo acompañado de efectos sonoros. Un tierno viaje a través de las estaciones con todo tipo de animales. ¿Toc, toc, toc? ¿Quién está detrás de la página?

