Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh Espace Francois Mitterand Bergerac

Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh

Espace Francois Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le Grand Show de l’année,

Dans ce spectacle nous allons essayer de proposer un soupçon de Toc Toc , un peu de Waouh et quelques moments de Mmmmh .

Un spectacle théâtral et musical entièrement improvisé…

Etes-vous prêts à nous mettre en scène?

Sur réservation. .

Espace Francois Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 73 02 08 lacompagnievata@gmail.com

