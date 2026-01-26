Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh Espace Francois Mitterand Bergerac
Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh Espace Francois Mitterand Bergerac vendredi 6 février 2026.
Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh
Espace Francois Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Le Grand Show de l’année,
Dans ce spectacle nous allons essayer de proposer un soupçon de Toc Toc , un peu de Waouh et quelques moments de Mmmmh .
Un spectacle théâtral et musical entièrement improvisé…
Etes-vous prêts à nous mettre en scène?
Sur réservation. .
Espace Francois Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 73 02 08 lacompagnievata@gmail.com
English : Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh
