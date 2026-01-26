Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh Espace Francois Mitterand Bergerac

Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh

Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh Espace Francois Mitterand Bergerac vendredi 6 février 2026.

Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh

Espace Francois Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Le Grand Show de l’année,
Dans ce spectacle nous allons essayer de proposer un soupçon de Toc Toc , un peu de Waouh et quelques moments de Mmmmh .
Un spectacle théâtral et musical entièrement improvisé…
Etes-vous prêts à nous mettre en scène?

Sur réservation.   .

Espace Francois Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 73 02 08  lacompagnievata@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh

L’événement Spectacle | Toc Toc Wahou Mmmh Bergerac a été mis à jour le 2026-01-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides