Spectacle Toi, moi, nous… et le reste on s’en fout ! Le Théâtre Bar-le-Duc
Spectacle Toi, moi, nous… et le reste on s’en fout ! Le Théâtre Bar-le-Duc samedi 22 novembre 2025.
Spectacle Toi, moi, nous… et le reste on s’en fout !
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 17:30:00
fin : 2025-11-22 19:15:00
Date(s) :
2025-11-22
Laurent Delvert / théâtre et musique / dès 14 ans
Laurent Delvert, metteur en scène de renom natif de Bar-le-Duc, nous offre un voyage dans le temps poignant et passionnant à partir de la correspondance amoureuse de ses grands-parents. Un trésor familial qu’il choisit de partager avec nous à travers un théâtre musical des plus ingénieux… Cinq comédiennes et comédiens jouent du violon (instrument de la grand-mère), de la guitare, de la batterie, du clavier…, recréant en direct la bande originale de cette histoire oubliée.Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
English :
Laurent Delvert / theater and music / age 14 and up
Laurent Delvert, a renowned director and native of Bar-le-Duc, takes us on a poignant and exciting journey through time, based on his grandparents’ love letters. A family treasure that he chooses to share with us through some ingenious musical theater? Five actors play violin (grandmother’s instrument), guitar, drums, keyboard, etc., recreating live the soundtrack to this forgotten story.
German :
Laurent Delvert / Theater und Musik / ab 14 Jahren
Laurent Delvert, ein renommierter Regisseur aus Bar-le-Duc, unternimmt mithilfe der Liebeskorrespondenz seiner Großeltern eine ergreifende und spannende Zeitreise in die Vergangenheit. Ein Familienschatz, den er mit uns durch ein ausgeklügeltes Musiktheater teilen möchte Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler spielen Geige (das Instrument der Großmutter), Gitarre, Schlagzeug und Keyboard, um den Soundtrack dieser vergessenen Geschichte live nachzuspielen.
Italiano :
Laurent Delvert / teatro e musica / dall’età di 14 anni
Laurent Delvert, rinomato regista di Bar-le-Duc, ci accompagna in uno struggente ed emozionante viaggio nel tempo, basato sulle lettere d’amore dei suoi nonni. Un tesoro di famiglia che ha scelto di condividere con noi attraverso un ingegnoso teatro musicale? Cinque attori suonano il violino (strumento della nonna), la chitarra, la batteria, la tastiera, ecc. ricreando dal vivo la colonna sonora di questa storia dimenticata.
Espanol :
Laurent Delvert / teatro y música / desde los 14 años
Laurent Delvert, reconocido director de Bar-le-Duc, nos embarca en un conmovedor y emocionante viaje en el tiempo, a partir de las cartas de amor de sus abuelos. Un tesoro familiar que ha decidido compartir con nosotros a través de un ingenioso teatro musical.. Cinco actores tocan el violín (instrumento de la abuela), la guitarra, la batería, el teclado, etc., recreando en directo la banda sonora de esta historia olvidada.
L’événement Spectacle Toi, moi, nous… et le reste on s’en fout ! Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE