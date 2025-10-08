Spectacle « Toi & Moi » : une création partagée Club seniors Au Maire Paris

Fruit d’un travail collectif et d’une belle collaboration artistique, le spectacle « Toi & Moi » met en lumière le talent et l’engagement des adhérents de l’atelier théâtre.

Avec la participation de la compagnie Les Croquants, cette représentation promet un moment riche en émotions et en découvertes.

Une mise en scène originale , portée par l’enthousiasme des comédiens amateurs.

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer, où le théâtre devient un espace de rencontre et de partage.

Les adhérents de l’atelier théâtre montent sur scène pour présenter leur spectacle « Toi & Moi », accompagnés par la compagnie Les Croquants. Une représentation qui mêle passion, créativité et énergie collective.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit

Inscription auprès du club séniors Au Maire

Tél. 01 42 77 79 73

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Au Maire 2 ter, rue Au Maire 75003 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris