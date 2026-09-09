Spectacle – Tom Baldetti Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Spectacle – Tom Baldetti

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Dans ce stand-up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Vendredi 20 novembre 2026 à 20h

Spectacle – Tom Baldetti

Au Tube à Seignosse Océan.

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.

Dans ce stand-up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.

PS : prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer.

Tarif : 32€

Catégorie 2 : 32€

Catégorie 1 : 38€

Personnes à mobilité réduite : 32€

Accompagnateur : 32€

Infos et réservations : www.le-tube.net .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle – Tom Baldetti

In this stand-up routine, which is disarmingly funny, Tom dissects his family ties, his childhood fears, and the unexpected strengths of a young adult. He reflects on fatherhood, the meaning of friendship, and the desperate desire to be loved.

L’événement Spectacle – Tom Baldetti Seignosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Seignosse