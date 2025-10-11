Spectacle Tom Baldetti Tome 1 Espace Encan La Rochelle
Spectacle Tom Baldetti Tome 1 Espace Encan La Rochelle samedi 11 octobre 2025.
Spectacle Tom Baldetti Tome 1
Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 36.2 – 36.2 – EUR
Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00
2025-10-11
Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.
English : Show Tom Baldetti Tome 1
Tom loves people, knows how to look at them and how to make them laugh.
German : Show Tom Baldetti Tome 1
Tom mag Menschen, er kann sie gut ansehen und hat verstanden, wie man sie zum Lachen bringt.
Italiano :
Tom ama le persone, sa come guardarle e come farle ridere.
Espanol : Espectaculo Tom Baldetti Tome 1
A Tom le encanta la gente, sabe cómo mirarla y cómo hacerla reír.
