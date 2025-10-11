Spectacle Tom Baldetti Tome 1 Espace Encan La Rochelle

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 36.2 – 36.2 – EUR

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00
2025-10-11

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.
English : Show Tom Baldetti Tome 1

Tom loves people, knows how to look at them and how to make them laugh.

German : Show Tom Baldetti Tome 1

Tom mag Menschen, er kann sie gut ansehen und hat verstanden, wie man sie zum Lachen bringt.

Italiano :

Tom ama le persone, sa come guardarle e come farle ridere.

Espanol : Espectaculo Tom Baldetti Tome 1

A Tom le encanta la gente, sabe cómo mirarla y cómo hacerla reír.

