Spectacle TOM BOUDET VOUS DIT QUOI à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Vous Dit Quoi Le premier spectacle de Tom Boudet

À 23 ans, Tom Boudet explore avec humour son plus grand paradoxe la joie d’avoir atteint la majorité et le refus de devenir un adulte sérieux. À travers ses personnages absurdes et ses observations personnelles, il cherche à se trouver lui-même, tout en nous embarquant dans une vie proche de la nôtre. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle TOM BOUDET VOUS DIT QUOI à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme