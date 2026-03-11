Spectacle TOM BOUDET VOUS DIT QUOI à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle TOM BOUDET VOUS DIT QUOI à L’Improviste Brive-la-Gaillarde mardi 5 mai 2026.
Spectacle TOM BOUDET VOUS DIT QUOI à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Vous Dit Quoi Le premier spectacle de Tom Boudet
À 23 ans, Tom Boudet explore avec humour son plus grand paradoxe la joie d’avoir atteint la majorité et le refus de devenir un adulte sérieux. À travers ses personnages absurdes et ses observations personnelles, il cherche à se trouver lui-même, tout en nous embarquant dans une vie proche de la nôtre. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle TOM BOUDET VOUS DIT QUOI à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme