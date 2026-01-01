Spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature Rue du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans
Spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature
Rue du Lavoir Espace culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Théâtre de miniature et marionnettes par la Compagnie Donc Y Chocs
Durée 1 h 10 dès 8 ans
Il est 16h30, vendredi, dernier jour d’école à Tarabust.
Dans la cour, les enfants, en attendant leur famille, courent, se disputent, jouent. Un terrain de jeu où se vivent petits drames, grandes victoires et désarroi. Et toi, public, enfant ou adulte, tu es dans cette cour, tu t’appelles TOM et tu es témoin de toutes ces petites histoires.
Pour certains de ces enfants, aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres.
Et si tu pouvais agir ?
À travers l’observation de scènes marionnettes et de boîtes miniatures sur l’univers des personnages, toi, public, telle une petite souris tu vas pouvoir t’immerger dans le quotidien mouvementé de deux enfants en école primaire.
Entre débat, observation et interaction, le spectacle Tom invite à l’empathie, la réflexion et la nuance. .
Rue du Lavoir Espace culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20 contact@cc-montesquieu.fr
