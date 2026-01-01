Spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature Rue du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans

Spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature

Rue du Lavoir Espace culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Théâtre de miniature et marionnettes par la Compagnie Donc Y Chocs

Durée 1 h 10 dès 8 ans

Il est 16h30, vendredi, dernier jour d’école à Tarabust.

Dans la cour, les enfants, en attendant leur famille, courent, se disputent, jouent. Un terrain de jeu où se vivent petits drames, grandes victoires et désarroi. Et toi, public, enfant ou adulte, tu es dans cette cour, tu t’appelles TOM et tu es témoin de toutes ces petites histoires.

Pour certains de ces enfants, aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres.

Et si tu pouvais agir ?

À travers l’observation de scènes marionnettes et de boîtes miniatures sur l’univers des personnages, toi, public, telle une petite souris tu vas pouvoir t’immerger dans le quotidien mouvementé de deux enfants en école primaire.

Entre débat, observation et interaction, le spectacle Tom invite à l’empathie, la réflexion et la nuance. .

Rue du Lavoir Espace culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20 contact@cc-montesquieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature

L’événement Spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2025-12-30 par Sud Bordeaux Tourisme