Spectacle « Tomber sur un livre » Cie Gaf’Alu à l’Ostal Rampoux

Spectacle « Tomber sur un livre » Cie Gaf’Alu à l’Ostal Rampoux mercredi 17 décembre 2025.

Spectacle « Tomber sur un livre » Cie Gaf’Alu à l’Ostal

Rampoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Un spectacle de fables clownesques pour toute la famille, par le clown Pataruc (Cie Gaf’Alu).

» Pataruc est un clown innocent

Un spectacle de fables clownesques pour toute la famille, par le clown Pataruc (Cie Gaf’Alu).

» Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre.

Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes.

Par une étrange magie, toute la tête du clown et ensuite tout son corps, sont avalés par le livre.

L’aventure fantastique et les personnages de la forêt légendaire l’attendent. Il a pour mission de retrouver la Princesse protectrice des arbres. Et c’est pas toujours drôle !

Si vous connaissiez Baba Yaga et sa patte de poule…

Ou pire encore Tourmentine ?…

…Heureusement Parisette est là…

Obstiné Pataruc devra s’initier, découvrir et s’adapter à ce nouveau monde. »

Tout le long du spectacle, notre clown chante, ruse, déjoue les mauvais sorts. Mais surtout, il affronte son propre caractère, pire encore que ces terribles créatures…

Une fable fantastique pour les enfants, à voir en famille. .

Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 5 65 37 36 94

English :

A show of clownish fables for the whole family, by clown Pataruc (Cie Gaf’Alu).

« Pataruc is an innocent clown

German :

Eine Aufführung clownesker Fabeln für die ganze Familie, von Clown Pataruc (Cie Gaf’Alu).

« Pataruc ist ein unschuldiger Clown

Italiano :

Uno spettacolo di favole clownesche per tutta la famiglia, a cura del clown Pataruc (Cie Gaf’Alu).

« Pataruc è un innocente clown

Espanol :

Espectáculo de fábulas clownescas para toda la familia, a cargo del payaso Pataruc (Cie Gaf’Alu).

« Pataruc es un payaso inocente

L’événement Spectacle « Tomber sur un livre » Cie Gaf’Alu à l’Ostal Rampoux a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Gourdon