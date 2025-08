Spectacle TOMCAT CIRCUS à l’Exposition Métiers d’art & Cie Cloître de l’église Saint Martial Chalais Chalais

Spectacle TOMCAT CIRCUS à l’Exposition Métiers d’art & Cie Cloître de l’église Saint Martial Chalais Chalais vendredi 15 août 2025.

Spectacle TOMCAT CIRCUS à l’Exposition Métiers d’art & Cie

Cloître de l’église Saint Martial Chalais 23 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : – –

Date : 2025-08-15

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Le cirque tel qu’on le connaît, mais aussi comme vous ne l’avez encore jamais vu !

Cloître de l’église Saint Martial Chalais 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine metiers.art.16@gmail.com

English : Spectacle TOMCAT CIRCUS à l’Exposition Métiers d’art & Cie

The circus as we know it, but also as you’ve never seen it before!

German : Spectacle TOMCAT CIRCUS à l’Exposition Métiers d’art & Cie

Der Zirkus, wie man ihn kennt, aber auch, wie Sie ihn noch nie gesehen haben!

Italiano : Spectacle TOMCAT CIRCUS à l’Exposition Métiers d’art & Cie

Il circo come lo conosciamo, ma anche come non l’avete mai visto prima!

Espanol : Spectacle TOMCAT CIRCUS à l’Exposition Métiers d’art & Cie

El circo tal y como lo conocemos, ¡pero también como nunca lo ha visto!

