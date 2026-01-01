Spectacle Tonton Marcel Espace François Mitterand Désertines
Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier
Tarif : – –
Début : 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Michel Durantin, de la Compagnie Le P’tit Bastringue, présentera son spectacle intitulé Tonton Marcel .
Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41 mediatheque-desertines03@orange.fr
English :
Michel Durantin, from Compagnie Le P’tit Bastringue, will present his show Tonton Marcel .
