Spectacle Tony & Delphine, fantaisie bucolique à Niort Patronage laïque Niort

Spectacle Tony & Delphine, fantaisie bucolique à Niort

Patronage laïque 40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-13

Ça pourrait ressembler à l’histoire de Roméo et Juliette en milieu rural…

Nul besoin d’aller à Vérone pour voir des familles se déchirer.

Au Guillemeau-Chabry, petit village des Deux-Sèvres, deux maisons égales en fermage, se maudissent, non pas depuis une mais depuis deux générations. Jusqu’à ce qu’un jour ou peut être une nuit, Tony Largeasse croise le regard de Delphine Moucheau… Et là…

Mouvement de Foule, c’était d’un coté le théâtre et de l’autre la danse… mais pas que. Aujourd’hui, les deux sont réunis pour vous proposer une fantaisie bucolique à vous faire oublier la dette de l’état.

Et n’oubliez pas On est là pour s’amuser, alors… ON S’AMUSE !!! .

Patronage laïque 40 Rue de la Terraudière Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 36 86 mouvementdefoule79@gmail.com

