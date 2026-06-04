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SPECTACLE TOP¨80 Avignonet-Lauragais

SPECTACLE TOP¨80 Avignonet-Lauragais

SPECTACLE TOP¨80 Avignonet-Lauragais mercredi 5 août 2026.

Adresse : Place Raymond d'Alfaro

Ville : 31290 Avignonet-Lauragais

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 10 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Avignonet-Lauragais

SPECTACLE TOP¨80

Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Spectacle cabaret années 80 énergique, chanteurs danseurs live, grands tubes, costumes vintage, show immersif, idéal soirée festive, événement musical et divertissement collectif.
Huit chanteurs et danseuses sur scène, la formation au complet du Cabaret le Robinson, pour un spectacle reprise de tous les grands tubes des années 80. Des costumes d’époque, un accompagnement vidéo, du grand spectacle pour 2 heures à chanter et à danser pour les plus passionnés.

10€ par adulte, Gratuit pour les moins de 18 ans.

Organisé par Avignonet Initiatives dans le cadre du Festival d’été 2026. 10  .

Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie   avignonet31initiatives@gmail.com

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English :

Energetic 80s cabaret show, live singers and dancers, greatest hits, vintage costumes, immersive show, ideal for festive evenings, musical events and group entertainment.

L’événement SPECTACLE TOP¨80 Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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