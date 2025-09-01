Spectacle Top 50 From Paris to Berlin Vogelgrun

Art'rhena Vogelgrun

Jeudi 2026-01-22 20:00:00

2026-01-22

Célébrons l’amitié franco-allemande en musique ! Avec une équipe d’étoiles montantes du Jazz des deux pays, Nicolas Buvat ranime les “démons de minuits” des plus grands tubes des années 70, 80 et 90. Téléphone, Peter Schilling, Indochine, Nena…

La nostalgie se mêle au renouveau à travers l’interprétation survoltée et les solos endiablés dans un mélange de disco, de jazz, de rock et de new wave. De Voyage voyage à 99 Luftballons, venez passer une belle soirée à Art’Rhena ! 0 .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

