Spectacle Topaze de Marcel Pagnol CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz

Dimanche 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09 20:00:00

2025-11-09

Spectacle organisé par le Théâtre d’Y Voir et le Centre Social et Culturel Le Quai.
Dans le cadre du festival « Théâtre au Quai »

Comédie dramatique
Durée 2h20 (avec entracte)

Texte Marcel PAGNOL
Mise en scène Jean-Marc BECHLER

Interprétation
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ

Un modeste professeur, honnête, naïf et méprisé, est embauché par un conseiller municipal peu scrupuleux qui veut l’utiliser comme prête-nom.Tout public
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 

English :

Show organized by Théâtre d’Y Voir and Centre Social et Culturel Le Quai.
As part of the « Théâtre au Quai » festival

Dramatic comedy
Running time: 2h20 (with intermission)

Text: Marcel PAGNOL
Director: Jean-Marc BECHLER

Performed by
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ

A modest teacher, honest, naive and scorned, is hired by an unscrupulous local councillor who wants to use him as a front.

German :

Eine Aufführung, die vom Théâtre d’Y Voir und dem Centre Social et Culturel Le Quai organisiert wird.
Im Rahmen des Festivals « Théâtre au Quai »

Dramatische Komödie
Dauer: 2 Std. 20 Min. (mit Pause)

Text: Marcel PAGNOL
Inszenierung: Jean-Marc BECHLER

Darstellerische Darstellung
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ

Ein bescheidener, ehrlicher, naiver und verachteter Lehrer wird von einem skrupellosen Stadtrat angeheuert, der ihn als Strohmann benutzen will.

Italiano :

Spettacolo organizzato dal Théâtre d’Y Voir e dal Centre Social et Culturel Le Quai.
Nell’ambito del festival « Théâtre au Quai »

Commedia drammatica
Durata: 2h20 (con intervallo)

Testo: Marcel PAGNOL
Regia: Jean-Marc BECHLER

Interpretato da
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ

Un modesto insegnante, onesto, ingenuo e disprezzato, viene assunto da un consigliere comunale senza scrupoli che vuole usarlo come copertura.

Espanol :

Espectáculo organizado por el Théâtre d’Y Voir y el Centre Social et Culturel Le Quai.
En el marco del festival « Théâtre au Quai

Comedia dramática
Duración: 2h20 (con intermedio)

Texto: Marcel PAGNOL
Dirección: Jean-Marc BECHLER

Interpretado por
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ

Un modesto profesor, honesto, ingenuo y despreciado, es contratado por un concejal sin escrúpulos que quiere utilizarlo como tapadera.

