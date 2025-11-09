Spectacle Topaze de Marcel Pagnol CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz
Spectacle Topaze de Marcel Pagnol CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz dimanche 9 novembre 2025.
Spectacle Topaze de Marcel Pagnol
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 20:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Spectacle organisé par le Théâtre d’Y Voir et le Centre Social et Culturel Le Quai.
Dans le cadre du festival « Théâtre au Quai »
Comédie dramatique
Durée 2h20 (avec entracte)
Texte Marcel PAGNOL
Mise en scène Jean-Marc BECHLER
Interprétation
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ
Un modeste professeur, honnête, naïf et méprisé, est embauché par un conseiller municipal peu scrupuleux qui veut l’utiliser comme prête-nom.Tout public
10 .
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25
English :
Show organized by Théâtre d’Y Voir and Centre Social et Culturel Le Quai.
As part of the « Théâtre au Quai » festival
Dramatic comedy
Running time: 2h20 (with intermission)
Text: Marcel PAGNOL
Director: Jean-Marc BECHLER
Performed by
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ
A modest teacher, honest, naive and scorned, is hired by an unscrupulous local councillor who wants to use him as a front.
German :
Eine Aufführung, die vom Théâtre d’Y Voir und dem Centre Social et Culturel Le Quai organisiert wird.
Im Rahmen des Festivals « Théâtre au Quai »
Dramatische Komödie
Dauer: 2 Std. 20 Min. (mit Pause)
Text: Marcel PAGNOL
Inszenierung: Jean-Marc BECHLER
Darstellerische Darstellung
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ
Ein bescheidener, ehrlicher, naiver und verachteter Lehrer wird von einem skrupellosen Stadtrat angeheuert, der ihn als Strohmann benutzen will.
Italiano :
Spettacolo organizzato dal Théâtre d’Y Voir e dal Centre Social et Culturel Le Quai.
Nell’ambito del festival « Théâtre au Quai »
Commedia drammatica
Durata: 2h20 (con intervallo)
Testo: Marcel PAGNOL
Regia: Jean-Marc BECHLER
Interpretato da
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ
Un modesto insegnante, onesto, ingenuo e disprezzato, viene assunto da un consigliere comunale senza scrupoli che vuole usarlo come copertura.
Espanol :
Espectáculo organizado por el Théâtre d’Y Voir y el Centre Social et Culturel Le Quai.
En el marco del festival « Théâtre au Quai
Comedia dramática
Duración: 2h20 (con intermedio)
Texto: Marcel PAGNOL
Dirección: Jean-Marc BECHLER
Interpretado por
Olivier BESNAS, Grégory PIRA, Fanny KIEFFER, Igor, Lucile WOLFF-BARTHEL, David SCHNEIDER, Yan EVESQUE, Pierre NUNGE, Évelyne PELLÉ
Un modesto profesor, honesto, ingenuo y despreciado, es contratado por un concejal sin escrúpulos que quiere utilizarlo como tapadera.
L’événement Spectacle Topaze de Marcel Pagnol Metz a été mis à jour le 2025-09-22 par AGENCE INSPIRE METZ