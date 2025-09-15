Spectacle « Toqué avant d’entrer » Place du Docteur Dufau Léon

Spectacle « Toqué avant d'entrer » samedi 7 février 2026.

Spectacle « Toqué avant d’entrer »

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Par la Compagnie La Nacelle de Herm.

Au sein d’une colocation très particulière, les protagonistes vont se trouver dans une situation abracadabrantesque afin de sauver l’un d’entre eux. Tous vont devoir jouer des personnages invraisemblables. L’humour et le décalage sont au RDV dans cette pièce au rythme endiablé. .

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00

