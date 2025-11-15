Spectacle Toqués Théâtre On Stage L’Isle-d’Espagnac

Spectacle Toqués

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L'Isle-d'Espagnac Charente

Tarif : 14 – 14 – 16.5 EUR

2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

6 personnes, 6 Troubles Obsessionnels Compulsifs, 1 seule salle d’attente… et un médecin qui ne vient pas. Dès les premières minutes, les manies s’entrechoquent dans un huis clos aussi délirant qu’émouvant

.

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com

English :

6 people, 6 Obsessive Compulsive Disorders, only 1 waiting room? and a doctor who doesn’t show up. From the very first minutes, the manias collide in a huis clos as delirious as it is moving

German :

6 Personen, 6 Zwangsstörungen, 1 Wartezimmer? und ein Arzt, der nicht kommt. Von den ersten Minuten an prallen die Macken aufeinander in einer ebenso verrückten wie bewegenden Geschichte hinter verschlossenen Türen

Italiano :

6 persone, 6 disturbi ossessivo-compulsivi, una sola sala d’attesa e un medico che non si presenta. Fin dai primi minuti, le ossessioni si scontrano in uno spettacolo a porte chiuse tanto delirante quanto commovente

Espanol :

6 personas, 6 trastornos obsesivos compulsivos, una sola sala de espera… y un médico que no aparece. Desde los primeros minutos, las obsesiones chocan en un espectáculo a puerta cerrada tan delirante como conmovedor

