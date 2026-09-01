Spectacle Torfou la bataille : Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Spectacle Torfou la bataille : Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 22:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Un parcours sonore et immersif pour revivre l’histoire de la Colonne de Torfou au fil de rencontres et récits, à loccasion du bicentenaire de la colonne de Torfou.

Après le succès rencontré lors de ses représentations en juillet, « De Pierre et de Mémoire »,

création immersive de l’association Torfou la Bataille, revient exceptionnellement le samedi

19 septembre 2026 dans le parc du Château du Couboureau, qui ouvre ses portes au public

pour l’occasion.

Le choix de cette date est hautement symbolique. Le 19 septembre 1793 se déroulait la

Bataille de Torfou. Trente-trois ans plus tard, le 19 septembre 1826, était posée la première

pierre de la Colonne de Torfou, monument érigé pour commémorer cette bataille.

Le 19 septembre 2026 marque ainsi le bicentenaire de la pose de cette première pierre.

Une date qui résonne naturellement avec une création consacrée à la mémoire et à ce qui, au

fil des générations, continue de nous relier à notre histoire.

Pendant près d’une heure, « De Pierre et de Mémoire » entraîne le public dans un voyage de

1793 à nos jours.

• À partir de 10h : représentations de « De Pierre et de Mémoire »

• 15h30 : temps mémoriel de la commune de Sèvremoine, ouvert à tous

• 20h : performance artistique autour de la mémoire

• À partir de 21h : représentations nocturnes dans un parc mis en lumière

Restauration et bar seront proposés sur place tout au long de la journée. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire torfoulabataille@gmail.com

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English :

An immersive audio tour that brings the history of the Torfou Column to life through encounters and stories, marking the bicentennial of the Torfou Column.

L’événement Spectacle Torfou la bataille : Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges