Spectacle Totomobile en Fête Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Totomobile en Fête Théâtre Emile Loubet Montélimar samedi 8 novembre 2025.

Spectacle Totomobile en Fête

Théâtre Emile Loubet Place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Retrouvez Rémi dans « Totomobile en fête » une re-découverte du Pays des Comptines, avec de nouvelles chansons et un nouveau décor, toujours avec vos comptines préférées, et la vraie Totomobile sur scène qui parle, chante et s’illumine !

Théâtre Emile Loubet Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 56 61 92 contact@formulette.fr

English :

Join Rémi in « Totomobile en fête »: a re-discovery of the Land of Nursery Rhymes, with new songs and a new set, still with your favourite nursery rhymes, and the real Totomobile on stage, talking, singing and lighting up!

German :

Treffen Sie Rémi in « Totomobile en fête »: eine Neuentdeckung des Landes der Kinderreime, mit neuen Liedern und einem neuen Dekor, immer mit Ihren Lieblingsreimen und dem echten Totomobil auf der Bühne, das spricht, singt und leuchtet!

Italiano :

Unitevi a Rémi in « Totomobile en fête »: una riscoperta del Paese delle Filastrocche, con nuove canzoni e una nuova scenografia, sempre con le vostre filastrocche preferite, e la vera Totomobile sul palco, che parla, canta e si illumina!

Espanol :

Únete a Rémi en « Totomobile en fête »: un redescubrimiento del País de las Rimas Infantiles, con nuevas canciones y una nueva escenografía, siempre con tus canciones infantiles favoritas, y el auténtico Totomobile en el escenario, ¡hablando, cantando e iluminándose!

L’événement Spectacle Totomobile en Fête Montélimar a été mis à jour le 2025-09-09 par Montélimar Tourisme Agglomération