Spectacle: Touik Touik Philomele Bréhémont

Bréhémont Indre-et-Loire

Début : 2026-03-25 11:15:00

fin : 2026-03-25 11:45:00

2026-03-25

Une chanteuse-comédienne et une comédienne-chanteuse, des noms d’oiseaux, des bruissements. Touik Touik Philomèle joue avec la sensation du temps qui passe, du cycle de la vie et des saisons. Un spectacle pour les tout-petits et leurs familles !

Une histoire toute en rondeur, qui s’efface et qui renaît, toujours la même et pourtant chaque fois renouvelée. En forme de tapis d’éveil géant, parsemé d’oiseaux fantaisistes

sérigraphiés, le décor est tactile comme la ouate figurant la neige, coloré comme un paysage de printemps, comme les plumes des oiseaux que l’on voudrait toucher…

Par la Compagnie à Trois branches .

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 88 39 52 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

