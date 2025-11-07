Spectacle TOUJOURS TRJHOU Saint-Loup-Lamairé

Un spectacle de l’association BADEGOULE, coproduit UPCP-METIVE avec 2 comédiens/conteurs/raconteurs, 2 musiciens, la mise en scène Igor Potoczny de la compagnie Aline, est proposé à 20 h 30 à la salle de spectacle à Saint-Loup-Lamairé. Au début des années 70, ils entreprennent, auprès de leurs aïeux, la moisson de tout ce qui a trait à la culture de l’oralité chants, danses, musiques, contes, croyances, superstitions… Des mémoires, des consciences qui se démêlent et leur révèlent des écheveaux de vies, des amours, des luttes… l’émotion est grande. Ce sont ces rencontres, ces partages… résonnant encore dans une actualité bouleversée de ce début de 21ème siècle, qu’au travers de quelques portraits de femmes et d’hommes hors du commun, ils ont décidé de porter sur scène en paroles et musiques. C’est avant tout de l’humain, un témoignage pour transmettre encore et encore… .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 60 21

