Spectacle « Toundra » par Les Expl’orateurs

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-30 17:30:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

Ce spectacle musical de la compagnie Les Expl’orateurs nous immerge dans le Grand Nord. Une histoire de rencontres, d’identités, où cohabitent plusieurs Toupideks. Dans cet igloo se mêlent, dessins, ombres, voix, mélodies venues d’ailleurs.

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Toundra » show by Les Expl’orateurs

This musical by Les Expl’orateurs immerses us in the Far North. A story of encounters and identities, where several Toupideks live together. In this igloo, drawings, shadows, voices and melodies from elsewhere mingle.

German : Schauspiel « Toundra » von Les Expl’orateurs

Dieses Musical der Kompanie Les Expl’orateurs lässt uns in den hohen Norden eintauchen. Eine Geschichte von Begegnungen und Identitäten, in der mehrere Toupideks zusammenleben. In diesem Iglu vermischen sich Zeichnungen, Schatten, Stimmen und Melodien aus anderen Ländern.

Italiano :

Questo spettacolo musicale di Les Expl’orateurs ci immerge nell’Estremo Nord. Una storia di incontri e identità, dove diversi Toupidek vivono insieme. In questo igloo si mescolano disegni, ombre, voci e melodie provenienti da altri luoghi.

Espanol : Espectáculo « Toundra » de Les Expl’orateurs

Este espectáculo musical de Les Expl’orateurs nos sumerge en el Lejano Norte. Una historia de encuentros e identidades, donde conviven varios Toupideks. En este iglú se mezclan dibujos, sombras, voces y melodías de otros lugares.

