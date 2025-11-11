Spectacle Toundra salle de coulonges thouarsais Saint-Varent

Spectacle Toundra

salle de coulonges thouarsais 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Venez profiter d’un spectacle magique ! TOUNDRA est une immersion dans le Grand Nord. Une histoire de rencontres, d’amitié, où cohabitent plusieurs Toupiteks. Dans cet igloo se mêlent, ombres, voix, mélodies venues d’ailleurs… Ces musicomédiens joueurs attendent dans leur igloo que le soleil revienne afin de grimper, escalader sur le plus haut glacier du monde pour toucher les étoiles. .

salle de coulonges thouarsais 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org

English : Spectacle Toundra

Come and enjoy a magical show! TOUNDRA is an immersion in the Far North. A story of encounters and friendship, where several Toupiteks live together.

German : Spectacle Toundra

Kommen Sie in den Genuss einer magischen Show! TOUNDRA ist ein Eintauchen in den hohen Norden. Eine Geschichte von Begegnungen und Freundschaften, in der mehrere Toupiteks zusammenleben.

Italiano :

Venite a godervi uno spettacolo magico! TOUNDRA è un’immersione nell’estremo Nord. Una storia di incontri e di amicizia, dove diversi Toupitek vivono insieme.

Espanol : Spectacle Toundra

¡Venga a disfrutar de un espectáculo mágico! TOUNDRA es una inmersión en el Lejano Norte. Una historia de encuentros y amistad, en la que conviven varios Toupiteks.

