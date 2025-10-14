Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles Maison des Associations Dompaire
Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles
Maison des Associations 231 rue du Cimetière Dompaire Vosges
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-10-14 20:00:00
Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles
Médiathèque de Dompaire
Par la Cie le Pays de ma tête
Dans le cadre Rencontre avec… Voyager autrement
Sur réservation auprès de la Médiathèque.Enfants
Maison des Associations 231 rue du Cimetière Dompaire 88270 Vosges Grand Est
English :
Show Singing tour for young and old ears
Dompaire multimedia library
By Cie le Pays de ma tête
As part of Rencontre avec? Voyager autrement
Reservations required at the Médiathèque.
German :
Aufführung Tour de chant für kleine und große Ohren
Mediathek von Dompaire
Von der Cie le Pays de ma tête
Im Rahmen von Rencontre avec? Anders reisen
Mit Reservierung in der Mediathek.
Italiano :
Spettacolo Canto per grandi e piccini
Biblioteca multimediale Dompaire
A cura della Cie le Pays de ma tête
Nell’ambito del progetto Rencontre avec? Viaggiare in modo diverso
Prenotazione obbligatoria presso la Médiathèque.
Espanol :
Espectáculo Canto para grandes y pequeños
Biblioteca multimedia Dompaire
Por la Cie le Pays de ma tête
En el marco de la exposición Rencontre avec? Viajar de otra manera
Reserva obligatoria en la Mediateca.
