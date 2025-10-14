Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles Maison des Associations Dompaire

Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles Maison des Associations Dompaire mardi 14 octobre 2025.

Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles

Maison des Associations 231 rue du Cimetière Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles

Médiathèque de Dompaire

Par la Cie le Pays de ma tête

Dans le cadre Rencontre avec… Voyager autrement

Sur réservation auprès de la Médiathèque.Enfants

0 .

Maison des Associations 231 rue du Cimetière Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 34 67 57

English :

Show Singing tour for young and old ears

Dompaire multimedia library

By Cie le Pays de ma tête

As part of Rencontre avec? Voyager autrement

Reservations required at the Médiathèque.

German :

Aufführung Tour de chant für kleine und große Ohren

Mediathek von Dompaire

Von der Cie le Pays de ma tête

Im Rahmen von Rencontre avec? Anders reisen

Mit Reservierung in der Mediathek.

Italiano :

Spettacolo Canto per grandi e piccini

Biblioteca multimediale Dompaire

A cura della Cie le Pays de ma tête

Nell’ambito del progetto Rencontre avec? Viaggiare in modo diverso

Prenotazione obbligatoria presso la Médiathèque.

Espanol :

Espectáculo Canto para grandes y pequeños

Biblioteca multimedia Dompaire

Por la Cie le Pays de ma tête

En el marco de la exposición Rencontre avec? Viajar de otra manera

Reserva obligatoria en la Mediateca.

L’événement Spectacle Tour de chant pour petites et grandes oreilles Dompaire a été mis à jour le 2025-10-08 par OT MIRECOURT