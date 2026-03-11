Spectacle Tourne fête

Salle Recoules Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Création dédiée à la petite enfance par la Cie Pauses Musicales, musique, théâtre, de 6 mois à 6 ans. Tourne fête reprend à l’attention du très jeune public l’incroyable histoire de Pierre Avezard dit Petit Pierre

Né au XXe siècle, Petit Pierre est sourd, muet et difforme. Il grandit à la campagne, devient garçon vacher, observe attentivement le monde qui l’entoure et crée pendant plus de 40 ans une œuvre d’art brut tout à fait singulière. Fasciné par la mécanique, il construit notamment avec patience et ingéniosité un très étonnant manège, exposée au musée de la Fabuloserie dans l’Yonne.

Le spectacle nous invite à découvrir son univers, peuplé de fleurs, de vaches, d’outils, de voyages et de rouages… À travers cette création poétique, Tourne fête explore les thèmes de la différence, de l’imaginaire, de la créativité, mais aussi la douceur des liens et la tendresse.

Porté par la musique, le récit, les comptines, les jeux de doigts et le mime, ce voyage sensible se termine par la mise en mouvement d’un petit manège, inspiré par celui de Petit Pierre. 5 .

Salle Recoules Espalion 12500 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creation dedicated to early childhood by Cie Pauses Musicales, music, theater, from 6 months to 6 years. Tourne fête retells the incredible story of Pierre Avezard, aka Petit Pierre , for a very young audience

L’événement Spectacle Tourne fête Espalion a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)