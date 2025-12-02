Spectacle Tous coupables sauf Thermos Grönn Nancy
Spectacle Tous coupables sauf Thermos Grönn Nancy mardi 2 décembre 2025.
Spectacle Tous coupables sauf Thermos Grönn
10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Vendredi 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02 21:15:00
Date(s) :
2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05
Un milliardaire qui se cache dans une valise pour fuir la justice, en voilà une affaire étonnante !
Après Adieu mes chers cons, programmé en 2023 au CDN, Sacha Vilmar s’attaque à une comédie rocambolesque librement inspirée par l’histoire de Carlos Ghosn (l’ex-PDG assigné à résidence au Japon et s’étant enfui à Beyrouth caché dans une malle). Ce conte maléfique et grotesque imagine
le plan complétement dingue de cette évasion.
À grand renfort de perruques, d’objets en tout genre, d’artifices, de gesticulations, la mise en scène déborde. Le texte, lui aussi prétexte au travestissement des mots joue avec dérision. Un récit complexe qui nous balade d’un aéroport au royaume des morts en passant par un plateau de télévision. Mais à la fin, Thermos Grönn réussira-t-il à rejoindre le fameux paradis fiscal ?Tout public
24 .
10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
English :
A billionaire hiding in a suitcase to escape justice what an astonishing case!
After Adieu mes chers cons, programmed in 2023 at the CDN, Sacha Vilmar tackles a farcical comedy loosely inspired by the story of Carlos Ghosn (the ex-CEO under house arrest in Japan who fled to Beirut hidden in a trunk). This grotesque tale of evil imagines
crazy plan for this escape.
The staging overflows with wigs, objects of all kinds, artifice and gesticulations. The text, also a pretext for the disguise of words, plays with derision. A complex tale that takes us from an airport to a television set to the realm of the dead. But in the end, will Thermos Grönn make it to the famous tax haven?
German :
Ein Milliardär, der sich in einem Koffer versteckt, um der Justiz zu entgehen, ist ein erstaunlicher Fall
Nach Adieu mes chers cons, das 2023 im CDN auf dem Programm steht, nimmt Sacha Vilmar eine unglaubliche Komödie in Angriff, die frei von der Geschichte von Carlos Ghosn inspiriert ist (der ehemalige Vorstandsvorsitzende, der in Japan unter Hausarrest stand und in einem Koffer versteckt nach Beirut geflohen war). Diese bösartige und groteske Geschichte stellt sich Folgendes vor
den völlig verrückten Plan dieser Flucht.
Mit Perücken, Objekten aller Art, Kunststücken und Gestikulationen läuft die Inszenierung aus dem Ruder. Der Text, ebenfalls ein Vorwand für die Travestie der Wörter, spielt mit dem Spott. Eine komplexe Geschichte, die uns von einem Flughafen über eine Fernsehbühne bis ins Reich der Toten führt. Aber wird es Thermos Grönn am Ende gelingen, das berühmte Steuerparadies zu erreichen?
Italiano :
Un miliardario che si nasconde in una valigia per sfuggire alla giustizia: un caso sorprendente!
Dopo Adieu mes chers cons, in programma al CDN nel 2023, Sacha Vilmar affronta una commedia farsesca liberamente ispirata alla storia di Carlos Ghosn (l’ex amministratore delegato agli arresti domiciliari in Giappone, fuggito a Beirut nascosto in un baule). Questo grottesco racconto del male immagina
un piano folle per questa fuga.
La messa in scena trabocca di parrucche, oggetti di ogni tipo, trucchi e gesticolazioni. Il testo, anch’esso pretesto per il travestimento delle parole, gioca con la derisione. Un racconto complesso che ci porta da un aeroporto al regno dei morti, attraverso un televisore. Ma alla fine, Thermos Grönn riuscirà a raggiungere il famoso paradiso fiscale?
Espanol :
Un multimillonario que se esconde en una maleta para escapar de la justicia: ¡qué caso más sorprendente!
Después de Adieu mes chers cons, programada para 2023 en el CDN, Sacha Vilmar aborda una comedia farsesca inspirada libremente en la historia de Carlos Ghosn (el ex director general bajo arresto domiciliario en Japón que huyó a Beirut escondido en un baúl). Esta grotesca historia de maldad imagina
loco plan para esta fuga.
La puesta en escena rebosa pelucas, objetos de todo tipo, trucos y gesticulaciones. El texto, pretexto también para disfrazar las palabras, juega con la burla. Un relato complejo que nos lleva de un aeropuerto al reino de los muertos, a través de un televisor. Pero al final, ¿conseguirá Thermos Grönn llegar al famoso paraíso fiscal?
L’événement Spectacle Tous coupables sauf Thermos Grönn Nancy a été mis à jour le 2025-06-24 par DESTINATION NANCY