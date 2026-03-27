Spectacle Tous en scène Prêche Pontorson

Spectacle Tous en scène

Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Envie de découvrir de nouveaux talents, de passer une soirée pleine d’énergie ou simplement de soutenir les artistes ? Ne manquez pas Tous en scène , la scène ouverte dédiée aux chanteurs, musiciens et comédiens !

Vous souhaitez participer… Inscrivez-vous prechepontorson@gmail.com ou 06 10 71 13 27.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, des artistes de tous horizons monteront sur scène pour partager leur passion. Que vous soyez amateur de musique, de rire ou d’émotions, rendez-vous le 3 avril à 20h30 au Prêche de Pontorson. .

Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com

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English : Spectacle Tous en scène

L’événement Spectacle Tous en scène Pontorson a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts