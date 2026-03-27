Spectacle Tous en scène Prêche Pontorson
Spectacle Tous en scène Prêche Pontorson vendredi 3 avril 2026.
Spectacle Tous en scène
Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 22:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Envie de découvrir de nouveaux talents, de passer une soirée pleine d’énergie ou simplement de soutenir les artistes ? Ne manquez pas Tous en scène , la scène ouverte dédiée aux chanteurs, musiciens et comédiens !
Vous souhaitez participer… Inscrivez-vous prechepontorson@gmail.com ou 06 10 71 13 27.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, des artistes de tous horizons monteront sur scène pour partager leur passion. Que vous soyez amateur de musique, de rire ou d’émotions, rendez-vous le 3 avril à 20h30 au Prêche de Pontorson. .
Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Tous en scène
L’événement Spectacle Tous en scène Pontorson a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Pontorson (Manche)
- Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli Salle des fêtes Pontorson 27 mars 2026
- Théâtre Maux passants Salle polyvalente Pontorson 29 mars 2026
- Chasse aux oeufs Pontorson 4 avril 2026
- Conférence Pourquoi nous ne possédons pas la fin de la Tapisserie de Bayeux ? Ardevon Pontorson 9 avril 2026
- Journées Européennes des Métiers d’Art > Artisan la main qui crée ARDEVON Pontorson 11 avril 2026