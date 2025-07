Spectacle Tous en Selle Nogent-le-Rotrou

Spectacle Tous en Selle Nogent-le-Rotrou mardi 22 juillet 2025.

Spectacle Tous en Selle

8 Rue Paul Langevin Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-07-22 19:00:00

fin : 2025-07-22 20:00:00

2025-07-22

Découvrez le spectacle Tous en Selle à l’école Paule Langevin le mardi 22 juillet à 19h !

Par la Compagnie des Em.Portés Spectacle environ 1h public familial

Autour du vélo -> différents numéros de cirque vélo acrobatie, des portés, du mat chinois ou encore du trapèze et une mini fanfare…

Gratuit | au chapeau .

8 Rue Paul Langevin Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 95 04 04 48 compagnie.em.portes@gmail.com

English :

Discover the Tous en Selle show at the Paule Langevin school on Tuesday, July 22 at 7pm!

By Compagnie des Em.Portés Show approx. 1h family audience about bikes -> circus acts

Free admission | by the hat

German :

Entdecken Sie die Show Tous en Selle in der Schule Paule Langevin am Dienstag, den 22. Juli um 19 Uhr!

Von der Compagnie des Em.Portés Aufführung ca. 1 Std. Familienpublikum rund ums Fahrrad -> Zirkusnummern

Kostenlos | mit Hut

Italiano :

Scoprite lo spettacolo Tous en Selle alla scuola Paule Langevin martedì 22 luglio alle 19.00!

A cura della Compagnie des Em.Portés Spettacolo di circa 1 ora pubblico di famiglie su biciclette -> numeri di circo

Gratuito a cappello

Espanol :

¡Descubra el espectáculo Tous en Selle en la escuela Paule Langevin el martes 22 de julio a las 19h!

Por la Compagnie des Em.Portés Espectáculo aprox. 1 hora público familiar sobre bicicletas -> números de circo

Gratis por el sombrero

