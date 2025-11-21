SPECTACLE TOUS MES PRÉFÉRÉS Fonsorbes

SPECTACLE TOUS MES PRÉFÉRÉS

SALLE DES FÊTES DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez assister à ce spectacle pour petits et grands.

Que l’on soit un petit ou grand enfant, on a probablement tous une histoire en commun avec un ours en peluche.

Tout neuf ou complètement usé, blanc ou marron, votre nounours a sans doute été votre fidèle compagnon pendant des années. Pour vous consoler, jouer avec vous, ou tout simplement pour ne pas se sentir seul, l’ours en peluche est là.

On lui raconte nos peines, nos joies, et nos secrets…et puis son pelage est si doux … .

SALLE DES FÊTES DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

English :

Come and enjoy this show for young and old.

German :

Erleben Sie dieses Spektakel für Groß und Klein.

Italiano :

Venite a vedere questo spettacolo per tutte le età.

Espanol :

Venga a ver este espectáculo para todas las edades.

