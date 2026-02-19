Spectacle Toustes à Poirel Entre2Vives Salle Poirel Nancy

Spectacle Toustes à Poirel Entre2Vives

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08 23:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Dans le cadre du festival l’Entre 2 Vives, Je suis Féministe ! vous invite à une soirée exceptionnelle avec la chorale de l’association et la pièce chorégraphique “Viriles” de la compagnie Kynlaus.

La soirée où il faut être !

Entre les deux spectacles et après, retrouvez les artistes, choristes et membres du collectif pour un temps d’échanges autour d’un verre !

Programme de la soirée en ligne.

En partenariat avec l’ensemble Poirel.

Programme complet du festival sur le site internet.

À partir de 10 ans.

Réservation en ligne.Tout public

7 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

As part of the Entre 2 Vives festival, Je suis Féministe ! invites you to an exceptional evening with the association?s choir and the choreographic piece ?Viriles? by the Kynlaus company.

The evening to be!

Between the two performances and afterwards, join the artists, choristers and members of the collective for a drink and a chat!

Evening program online.

In partnership with Ensemble Poirel.

Full festival program on the website.

Ages 10 and up.

Book online.

