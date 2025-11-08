Spectacle Tout conte fait Rethel

Spectacle Tout conte fait

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Les rêves des enfants prennent vie sous leurs yeux !Des comédiens et un musicien vont donner vie aux personnages et aux situations imaginées par les petits.Ainsi, des contes merveilleux et drôles naitront sur scène et évolueront sous la direction de leurs créateurs les enfants présents dans la salle !A savoir Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.Ouverture des portes environ 20 minutes avant le spectacle. Vente de boissons sur place.

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 72 81 20 14 cafetheatre.rethel@gmail.com

English :

Children’s dreams come to life before their very eyes! Actors and a musician will bring to life the characters and situations imagined by the little ones.Wonderful and funny tales will be born on stage and evolve under the direction of their creators: the children in the audience! Please note: Children must be accompanied by an adult.Doors open approximately 20 minutes before the show. Drinks available on site.

German :

Die Träume der Kinder werden vor ihren Augen lebendig!Schauspieler und ein Musiker erwecken die von den Kleinen erdachten Figuren und Situationen zum Leben.So entstehen auf der Bühne wunderbare und lustige Märchen, die sich unter der Leitung ihrer Schöpfer weiterentwickeln: den im Saal anwesenden Kindern!Wissenswertes:Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden.Türöffnung ca. 20 Minuten vor der Vorstellung. Getränkeverkauf vor Ort.

Italiano :

I sogni dei bambini prenderanno vita davanti ai loro occhi! Attori e un musicista daranno vita ai personaggi e alle situazioni immaginate dai più piccoli. Racconti meravigliosi e divertenti nasceranno sul palcoscenico e si evolveranno sotto la direzione dei loro creatori: i bambini del pubblico! Attenzione: i bambini devono essere accompagnati da un adulto. Le porte aprono circa 20 minuti prima dello spettacolo. Bevande disponibili sul posto.

Espanol :

Los sueños de los niños cobrarán vida ante sus propios ojos! Actores y un músico darán vida a los personajes y situaciones imaginados por los más pequeños.Cuentos maravillosos y divertidos nacerán en el escenario y evolucionarán bajo la dirección de sus creadores: ¡los niños del público! Atención: Los niños deben ir acompañados de un adulto.Las puertas se abren aproximadamente 20 minutos antes del espectáculo. Bebidas disponibles in situ.

